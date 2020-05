Het debatt da Bundesliga-klubbene diskuterte opp- og nedrykk

NTB Sport

Klubbene diskuterte ligaens anbefaling om at man i så fall vil kåre en mester og avgjøre opp- og nedrykk ut fra kampene som er spilt. DFL-styret anbefaler at to klubber da skal rykke ned og opp mellom 1. og 2. Bundesliga.

Kicker skriver at ti klubber stemte for DFL-forslaget og åtte mot. Den forutgående debatten beskrives som opphetet. Torsdag skulle en avgjørelse i saken fattes, men den videokonferansen er på grunn av de dype motsetningene som ble avdekket utsatt en uke.

Selv i spørsmålet om å prøve å fullføre sesongen var det uenighet. En av de 18 klubbene stemte mot gjenopptakelse av serien, noe som skjer førstkommende lørdag.

Paderborn og Werder Bremen, som i øyeblikket ligger på nedrykksplass, skal ha stilt seg spesielt negativt til DFL-styrets anbefaling.

Klubbene i 2. Bundesliga skal ha en lignende konferanse torsdag, men plenumskonferansen for de 36 klubbene er utsatt til neste uke.

