Håndballstorhet i økonomisk krise: Spillerne kan forlate klubben om de vil

På grunn av anstrengt økonomi i kjølvannet av viruspandemien må DHK inn og reforhandle løpende kontrakter for å spare penger. Samtidig gis spillerne da mulighet til å bytte arbeidsgiver.

– Den økonomiske situasjonen er sånn at styret har et ansvar for å sørge for at klubben består. Vi verken tør eller vil gamble på at inntektene vil øke med en million i løpet av høsten, sier klubbleder Svein-Erik Bjerkrheim til avisen.

Onsdag hadde han møte med spillerne.

– Det var godt å få en situasjonsrapport og høre hvordan de tenker fremover. Bjerkrheim er en mann med blått hjerte, og han har tatt tak her. Det er godt å vite at han har fått til ting tidligere, og det gir en trygghet, sier profilen Joakim Hykkerud

Han blir med klubben videre.

Treneren Kristian Kjelling mener klubben gjør klokt i å ta forholdsregler.

– Dette er kjipt for alle. Men jeg glad for å ha en arbeidsgiver som kikker fremover og ikke ønsker å komme i en situasjon i oktober der de plutselig er nødt til å komme med drastiske tiltak. Det er fornuftige og kompetente folk som tar kuttene nå. Så får vi håpe at alle blir med videre, sier Kjelling til Drammens Tidende.

