Gullpucken til Haukeland og Fischer

NTB Sport

Prisen tildeles den norske spiller som gjennom spill på klubb- og landslag har vært den fremste utøver i sesongen. Prisen er den eldste og mest prestisjefylte utmerkelse som kan gis til en spiller i norsk ishockey.

Haukeland har hatt sitt store gjennombrudd på internasjonalt nivå denne sesongen. Han har vært sisteskanse i KooKoo, som tok en sterk femteplass i den finske seieren.

Han var også tilsiktet en plass på det norske landslaget i VM, som ble avlyst. Han spilte 50 av 59 seriekamper for KooKoo, og hans individuelle statistikk plasserte ham blant de beste målvaktene i Finland.

Mathea Fischer har denne sesongen hatt en sentral rolle for sitt lag University of British Columbia (UBC) i Canada, der hun har vært lagets kaptein. Hun tar alltid stort ansvar på banen, er pålitelig og anvendelig, noe som gjør at hun benyttes i alle spillets faser. I sluttspillet hevet hun spillet sitt ytterligere og var lagets mest effektive spiller, heter det blant annet i ishockeyforbundets vurdering.

(©NTB)