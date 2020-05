Magnus Abelvik Rød skadd igjen

NTB Sport

– Jeg gikk med skinne på foten i seks uker etter skaden i EM. Etter at jeg tok den av 1. mars har jeg gradvis fått trent meg opp igjen, men på en løpetur klarte jeg plutselig ikke å tråkke ned på høyrefoten. Det var de samme smertene som under EM, sier Rød til TV 2.

Etter en MR-undersøkelse mandag kunne man ikke konstatere om det var et nytt brudd eller en stressreaksjon på samme sted. Bildene skal undersøkes nærmere onsdag.

– Jeg hadde ikke akkurat forestilt meg dette nå. Jeg føler jeg har gjort alt etter boka, så det er sykt merkelig at det skjer igjen nå. Eneste fordelen er at koronaviruset har satt all håndballaktivitet på vent en stund, sier Rød.

