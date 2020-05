Kuttin ny hopptrener for Tysklands kombinertlag

NTB Sport

– Kombinert har vært en suksessgarantist innen tysk skisport, og jeg vil gjøre mitt for å bidra til at det skrives flere kapitler i den stolte historien, sier Kuttin til Tysklands skiforbunds nettsted.

Jarl Magnus Riiber og de andre nordmennene gjorde sist sesong tyskerne til statister, ikke minst i bakken. Kuttin skal bidra til å endre på det. Han inngår i et trenerteam som ledes av Hermann Weinbuch og som også omfatter Kai Bracht.

Ackermann er i samtaler om nye oppgaver i forbundet.

Kuttin vant som aktiv VM-gull både individuelt og for lag. Fra OL har han sølv og to bronsemedaljer.

Som trener har 49-åringen vært sjef for hopplandslagene til Polen og Østerrike. For et par år siden fikk han oppgaven med å forberede Kinas kvinnelige hoppere til OL på hjemmebane, men han sluttet i mars. Han ble tilbudt jobben som Frankrikes landslagssjef i hopp, men har nå valgt å gå over til kombinert.

Kuttin har tidligere vært innom Tysklands skiforbund som trener for B-landslaget i hopp.

