Femmilsmester Holund blir pappa i juni

Holund sier til VG at han håper at det skal gi et sportslig løft.

– Både Martin (Johnsrud Sundby) og Pål (Golberg) tok steg og gikk fortere på ski etter at de ble fedre, så jeg satser på den oppskriften, sier Holund til avisen.

Nevnte Sundby venter for øvrig sitt tredje barn i disse dager. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum blir pappa for første gang denne måneden. Det gror i skimiljøet.

Holund og Dalen er samboere og bor i Nittedal.

– Jeg har jo bikket 30 år, så det er jo naturlig å få barn nå. Juni passer fint, da har jeg litt tid i den nye rollen før det er vinter igjen, sier Holund.

Det er 14 måneder siden Holund ble verdensmester i Seefeld. Han overrasket konkurrentene med et tidlig rykk og holdt unna til mål.

