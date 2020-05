Aleesamis klubb går rettens vei i kampen mot nedrykk

NTB Sport

– LPFs avgjørelse om at vi må rykke ned er urettferdig, inkonsekvent og ubegrunnet. Hvordan kan de flytte ned to lag når over en firedel av sesongen står igjen? Dette handler ikke om penger. Vi vil ha sportslig rettferdighet, sa klubbpresident Bernard Joannin på en pressekonferanse tirsdag, ifølge L'Equipe.

Amiens, som har norske Haitam Aleesami i stallen, har levert et søksmål til en administrativ rett i Paris.

Den franske fotballsesongen ble avbrutt i mars. I slutten av april besluttet LFP at serien ikke ville bli gjenopptatt. Det skjedde etter at myndighetene gjorde det klart at det ikke vil kunne spilles fotballkamper i Frankrike før august.

– Umenneskelig

Mens man i Nederland unnlot å kåre seriemester og bestemte at ingen rykker opp eller ned, ble Paris Saint-Germain utropt til mester i Frankrike. LPF bestemte at Amiens og Toulouse, som lå på de to siste plassene, rykker ned og erstattes av Lorient og Lens.

Det gjensto 10 serierunder, og Amiens var fire poeng fra trygg plass med gjenstående kamper mot flere av nedrykksrivalene.

– Vi hadde igjen kamper mot tre av lagene rett foran oss på tabellen. Det fantes mye mer rettferdige alternativer enn den som er truffet av LPF. Deres avgjørelse er blottet for menneskelige hensyn, sa Joannin.

– Nå tvinges vi til å gå til sak for å få den urettferdige avgjørelsen omgjort. For en sløsing med tid og energi.

Vil ha 22 lag

Han mener at man heller burde ha vedtatt en midlertidig utvidelse av Ligue 1 til 22 lag. Da kunne Lorient og Lens har rykket opp, mens Amiens og Toulouse (med Ruben Gabrielsen i stallen) ville fått spille på øverste nivå også neste sesong.

– Vi bestrider ikke avgjørelsen om å avbryte sesongen, som ville være upassende. Vi bestrider at de har erklært at serien var avgjort, sier klubbens advokat Christophe Bertrand.

– 26 prosent av kampene sto igjen. Om en fotballkamp avbrytes i det 67. minutt, kan man da erklære resultatet endelig? Vi mener nei, og vi håper at retten vil være enig.

Hadde serien blitt avbrutt fem dager tidligere, ville Amiens vært berget. Da var laget på 18.-plass.

(©NTB)