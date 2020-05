Raja lover mer kompensasjon til idretten

NTB Sport

I forrige uke la kulturministeren fram den såkalte justerte kompensasjonsordningen. Der ble rammen økt fra 700 millioner kroner til 1 milliard for blant annet å dekke idrettslagene tapte salgsinntekter. Denne ordningen gjelder fram til 15. juni.

I forbindelse med regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, som legges fram tirsdag, varsler Raja en videreføring av kompensasjonsordningene utover 15. juni. Stortinget skal orienteres om detaljene i dette innen utgangen av mai, opplyser han til NTB.

– Jeg ser for meg at vi skal videreføre de ordningene vi har, med noen justeringer, sier Raja, og lover at kompensasjonsordningen blant annet skal gjelde tapte tribuneinntekter for eliteserielagene som starter sesongen 16. juni.

– Vi vil utvide ordningen for en lang periode, sier kulturministeren.

Ordningen skal også gjelde festivaler og andre kulturarrangementer. Raja har ikke sagt noe om størrelsen på en videreført kompensasjonsordning.

Mandag sa idrettspresident Berit Kjøll at idretten samlet sett har tapt 1,5 milliarder kroner som følge av koronakrisen.

(©NTB)