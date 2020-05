Oslo skal fase ut gummigranulat på kunstgressbanene

NTB Sport

De små gummibitene fra bildekk, som er fyllmateriale på kunstgressbanene, er definert som et miljøproblem og EU vurderer et forbud.

Oslo har 91 kunstgressbaner. Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) sier til TV 2 at det vil koste rundt 2 millioner kroner per bane å erstatte gummigranulatet. Dette skal i første omgang gjelde for helt nye baner eller baner som gjennomgår rehabilitering.

På landsbasis er det 1800 kunstgressbaner. Med kostnadsoverslaget fra Oslo, vil det koste anslagsvis 3,6 milliarder kroner å få granulatfrie baner over hele Norge, ifølge TV 2s beregninger.

En stor utfordring med fjerningen av granulatet fra fotballbanene, er at det per i dag ikke eksisterer en fullgod erstatning.

