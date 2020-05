Idrettens smittevern-veileder klar – skal høste erfaringer fra toppfotballen

NTB Sport

Veilederen er utarbeidet av et fagutvalg med representanter fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norges idrettsforbund og ulike særforbund.

I veilederen heter det blant annet at helsemyndighetene i samarbeid med Norges idrettsforbund skal se på erfaringene fra åpningen av toppfotballen og hvordan disse kan brukes i annen toppidrett.

Samtidig legges det opp til en ny vurdering av smittesituasjonen før sommeren.

Veilederen understreker også på ny den oppmykingen av smittegrepene rundt idretten som regjeringen offentliggjorde i forrige uke. Store deler av breddeidretten fikk da et umiddelbart grønt lys til å starte en gradvis gjenåpning, og dørene til idrettshallene ble gjenåpnet.

For treninger i barne- og ungdomsidretten er det satt et øvre tak på 20 personer. Idrettsarrangementer kan avvikles med inntil 50 personer til stede, forutsatt at det finnes en ansvarlig arrangør.

15. juni åpnes det for arrangementer med inntil 200 personer.

Målet med veilederen som ble presentert mandag har vært at barn og unge i noe større grad kan drive med idretten sin på en mer normal måte enn i dag, for eksempel ved å spille kamp mot de andre på laget sitt. Dette skal samtidig skje på en smittevernfaglig trygg måte.

