Fabgreas om kanselleringen av Ligue 1: – Kanskje litt for kjapp avgjørelse

I slutten av april bekreftet den franske statsministeren Édouard Philippe at sesongen for alle lagidretter i Frankrike var innstilt.

Det betød at Paris Saint-Germain ble kåret til seriemester, og Toulouse (med Ruben Gabrielsen) og Amiens (med Haitam Aleesami) rykket ned, noe særlig sistnevnte har reagert kraftig på.

Det gjensto ti serierunder da Ligue 1 ble stoppet.

Nå forteller spanske Cesc Fàbregas, som spiller for Monaco, at avgjørelsen om å kansellere sesongen muligens ble tatt for tidlig. Monaco ble for øvrig nummer ni, like utenfor Europa-plass.

– De (ledelsen og statsministeren) tok en stor avgjørelse. Jeg forstår hvorfor de tok den, men kanskje det var en litt for kjapp avgjørelse, siden de andre store ligaene prøver å få det til, sier han i et intervju med beIN Sports, før han fortsetter:

– Men det er bedre å være helt trygg, for det viktigste er familiene og helsen til alle, som jeg støtter 100 prosent.

