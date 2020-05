Watford slutter seg til motstanden mot Premier League-plan

NTB Sport

– Det er ingen altruisme i Premier League. Det er selvfølgelig mange lag som vil delta i prosjektet om å fullføre sesongen, som Liverpool, som kan sikre tittelen, og lagene som vil sikre seg en plass i Europa neste sesong, skriver Duxbury i The Times lørdag.

Planen er at de gjenværende 92 kampene av sesongen 2019/20 skal spilles for tomme tribuner på åtte-ti forskjellige, nøytrale baner.

Tidligere har Brighton og Aston Villa åpent gått imot planene om å la de resterende kampene i sesongen spilles på nøytrale baner. Nå kaster også et annet bunnlag seg inn i diskusjonen.

– Når minst seks klubber – og jeg forventer flere – er bekymret for den klare ulempen og de ødeleggende følgene av å spille i en slik type usymmetrisk mini-liga, da mener jeg at Premier League har et ansvar for å ta tak i de bekymringene, skriver Duxbury og fortsetter:

– I en verden med covid-19 finnes det ikke et helt trygt sted vi kan spille.

Premier League-klubbene skal ha et nytt møte mandag for å diskutere en gjenopptakelse av sesongen. Ifølge britiske medier er 14 klubber positivt innstilt til planen som foreligger, mens de seks nederste lagene på tabellen angivelig er imot planen: Norwich, Aston Villa, Bournemouth, Watford, West Ham og Brighton.

