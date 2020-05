Norskfødt travstjerne invitert til svensk millionkamp

NTB Sport

Invitasjonen til løpet på Solvalla 31. mai ble sikret da Cokstile på formidabelt vis vant et profiltungt løp på Åbybanen i Göteborg lørdag.

Med Christoffer Eriksson i sulkyen gikk den nå italienskeide traveren den tunge veien på utsiden av lederhesten, men la likevel konkurrentene trygt bak seg på oppløpet.

I etterkant av løpet delte Elitloppet-sjef Anders Malmroth ut en invitasjon til sjuåringen på direkten på svensk TV.

Det er foreløpig ikke bekreftet at kretsen rundt Cokstile takker ja, men alt tyder på at hesten som er oppdrettet av Asker-karen Per Erik Hagen blir den tredje deltakeren i årets Elitlopp med norske bånd.

Norske Looking Superb er allerede klar for kampen om premiesjekken på tre millioner, og det samme er en annen norskfødt hest, Chief Orlando. Chief Orlando har nå finske eiere og representerer dermed Finland.

16 hester kommer til start i Elitloppet.

