Koeman frisk etter hjerteproblemer

NTB Sport

57-åringen ble sist søndag kjørt til sykehus i all hast da han hadde brystsmerter etter en sykkeltur. Han ble operert på sykehuset og kunne skrives ut allerede dagen etter.

I et Instagram-innlegg forteller Koeman selv at han er helt bra igjen etter den skumle episoden.

– Det var litt av et sjokk forrige helg. For meg selv, selvfølgelig, men særlig for familien og vennene mine. Heldigvis hjalp legene ved AMC (sykehuset) meg raskt og fantastisk, noe jeg er veldig takknemlig for, skriver den mangeårige Barcelona-forsvareren.

Da Koeman ble syk måtte legene gjøre et inngrep der et kateter ble brukt for å rense en delvis blokkert hovedpulsåre.

Han skriver at han nå føler seg frisk som en fisk, og at han går løs på jobben med full kraft når fotballen begynner å rulle igjen. Koeman takker også for gode meldinger og lykkønskninger fra hele verden.

Koeman var i mange år en dominerende forsvarsspiller i Ajax, PSV Eindhoven, Barcelona og Feyenoord. Som trener har han hatt ansvaret for klubber som Ajax, Benfica, PSV, Valencia, Feyenoord, Southampton og Everton. Siden 2018 har han vært Nederlands landslagssjef.

Normalt skulle Koeman ha forberedt landslaget til EM-sluttspill, men det er utsatt til neste år, og det er uklart når laget spiller sin neste kamp.

(©NTB)