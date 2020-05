Grønt lys for oppstart av flere ligaer i Danmark – gjelder også for Solbakkens FCK

NTB Sport

I en pressemelding fra det danske Kulturministeriet melder Ritzau om hvilke profesjonelle idretter som får lov til å starte opp igjen.

Det gjelder for de to øverste divisjonene for fotball menn, den øverste divisjonen for fotball kvinner, den øverste divisjonen for håndball menn og kvinner, den øverste divisjonen for ishockey menn og for badminton, trav- og galoppløp.

Kulturminister Joy Mogensen mener at det er viktig for både utøverne og den sportsinteresserte danske befolkningen å få i gang toppidretten i landet igjen.

– Ligaene har behov for å gjennomføre deres turneringer og gjenoppta treningen, samtidig som mange av oss har savnet å kunne følge med på Superligaen. Det kan vi nå, selv om det blir fra sofaen, sier kulturministeren i pressemeldingen.

Samtidig er hun fornøyd med at eliteserien i fotball for kvinner har fått lov til å starte opp igjen, på lik linje med mennene.

– Det har vært viktig å også få i gang (eliteserien for kvinner) på lik linje med de andre toppligaene i Danmark. Det ville vært et stort nederlag for hele utviklingen av kvinnefotballen hvis vi ikke kunne kåre en dansk mester på riktig måte.

Gjenåpningen skal også gjelde for profesjonelle idretter der mesteparten av utøverne lever av deres inntekter fra idretten, uten at det presiseres hvilke idretter dette gjelder.

