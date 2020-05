Tidligere sykkelprofil har fått blodkreft

NTB Sport

Det russiske mediet Vedomosti skriver at Tinkov i en uttalelse bekrefter at han har fått diagnosen leukemi.

– Selv om jeg den siste tiden ikke har villet komme inn på detaljene, så er visst tiden kommet til at jeg forteller at jeg er blitt diagnostisert med en akutt form for leukemi, heter det fra den russiske forretningsmannen.

Tinkov befinner seg i øyeblikket i London, der han avventer dom i en sak om skattesvindel i USA.

I idrettsmiljøet er russeren mest kjent som frittalende sjef for sykkellaget Saxo-Tinkoff. Laget, som en periode også het Tinkoff, ble oppløst i 2016.

Forretningsmannens sykkelsatsing ble gjort i samarbeid med blant andre danske Bjarne Riis.

(©NTB)