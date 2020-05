Stillhet da sørkoreansk fotball rullet igjen

NTB Sport

Regjerende mester Jeonbuk slo Suwon Bluewings 1-0. Den 41-årige innbytteren Lee Dong-gook nikket inn det eneste målet i det 84. minutt av en kamp som også inneholdt et rødt kort og en VAR-gjennomgang der hjemmelaget ble nektet straffespark for hands.

Gjestenes australier Terry Antonis fikk direkte rødt kort for en stygg felling kvarteret før slutt.

Innimellom ble det spilt publikumslyder over høyttaleranlegget, men ellers var stillheten øredøvende på stadion med 42.000 tomme seter. Man hørte tilslaget på ballen og spillernes rop.

Masker

De fleste tilstedeværende, inkludert trenerne og reservene, brukte ansiktsmasker. Jeonbuk-maskene var utstyrt med klubblogo.

Spillerne slapp masker, men det var forbudt å spytte på gresset eller snakke sammen. Håndtrykk og omfavnelser var også bannlyst, men Lee feiret vinnermålet sitt med håndsignaler som uttrykte støtte og beundring til helsevesenet for innsatsen under pandemien.

Lee er K-ligaens eldste spiller og den eneste deltakeren i fotball-VM i 1998 som fortsatt er aktiv.

36 land

K-ligaen skulle egentlig ha startet 29. februar. Sesongen er redusert fra 38 til 27 serierunder, og tilskuerforbudet gjelder inntil videre. TV-rettigheter er solgt til 36 land.

Fotballen i Hviterussland har rullet under hele pandemien, som i noen få andre land, men J-ligaen var den første serie av en viss kvalitet og betydning som kom i gang igjen etter at fotballen i verden har ligget nede i nesten to måneder.

Lørdag spiller Ulsan, med den norske landslagsspissen Bjørn Maars Johnsen i stallen, sin første kamp mot Sangju Sangmu.

(©NTB)