NFF: Eliteserieklubbene starter kontakttrening mandag

Torsdag ga kulturminister Abid Raja toppfotballen grønt lys til umiddelbart å gjenoppta treningsaktivitet med kontakt mellom spillerne. Forutsetningen er at NFFs strenge smittevernprotokoll følges.

Full treningsaktivitet ble det likevel ikke fredag. Både Norges Fotballforbund og klubbene trengte tid til å sette regjeringens tillatelse ut i praksis.

Fredag ettermiddag sier imidlertid NFFs elitedirektør Lise Klaveness til NTB at eliteserien går i gang med kontakttrening mandag.

– Vi starter eliteserien på mandag, med de klubbene som kan rapportere at de nå er klare til å starte trening, sier Klaveness – og understreker at det er en del forarbeid og logistikk som må på plass.

Blant annet skal spillerne helsesjekkes i forbindelse med treningene.

Må være komfortable

Klaveness har ikke full oversikt over hvor langt de enkelte klubbene har kommet i sine forberedelser.

– Men mitt inntrykk er at de fleste tar sikte på å bli klar tidlig i neste uke. Og det er helt udramatisk om de gjør det mandag, tirsdag eller onsdag, sier elitedirektøren.

Hun påpeker videre at de fleste har kjent til kravene som foreligger rundt smittevern en god stund. Samtidig må de settes ut i praksis.

– Akkurat hvordan det ligger an for de enkelte klubbene, tror jeg handler mer om det praktiske. Om legen er på plass på mandag og sånne ting. De må i alle tilfeller melde til oss at de har gjort vår sjekkliste, og i tillegg må de selv være komfortable med å komme i gang, sier Klaveness.

Torsdagens vedtak fra regjeringen omfatter også 1. divisjon og toppserien for kvinner. Klubbene der er imidlertid ikke like godt ressursmessig rustet til å håndtere de strenge smittevernreglene som nå må etterleves.

Ifølge Klaveness siktes det mot treningsstart der fire uker etter eliteserien, hvilket i så fall blir mandag 8. juni.

Kan ikke lempe

Fotballpresident Terje Svendsen sa fredag til TV 2 at flere klubber har gitt tilbakemelding om at den omfattende smitteprotokollen kan bli utfordrende å skulle følge opp.

– Jeg har ikke noen konkret oversikt over hvilke utfordringer klubbene har, men den generelle tilbakemeldingen er at dette skal de få til, og at Norsk Toppfotball og vi må hjelpe dem med det, sier Lise Klaveness.

Hun er tydelig på at det ikke er rom for å lempe på retningslinjene.

– Dette er ikke et regelverk vi pålegger som vi kan skli på for å imøtekomme. Dette er smittevern, og vi har tatt et veldig stort ansvar. Her handler det om å hjelpe klubbene og få dette til, sier elitedirektøren.

Hun gir samtidig uttrykk for at regjeringens signaler om at samfunnet kan være i noenlunde normal drift utover sommeren kan åpne for at NFF «kan slipe av de aller strengeste kravene etter hvert».

Kulturminister Abid Raja åpnet torsdag for eliteseriekamper fra 16. juni. Det legges samtidig opp til oppstart i toppserien og 1. divisjon i juli.

