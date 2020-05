Kulturdepartementet utvidet kompensasjonsordningen for idretten

NTB Sport

– Kompensasjonsordningen for frivillighet og idrett traff ikke godt, og vi sa tidlig at vi ville jobbe med det og justere. Det har vi gjort, og nå er justeringen klar, sa Raja.

– Økonomien der er sammensatt, og en del av inntektstapet for mange organisasjoner og idrettslag kommer fra ulike aktiviteter. Derfor åpner vi nå opp for en ordning der frivillighet og idrett vil kunne kompenseres opptil 70 prosent av tapte inntekter fra eksempelvis kiosksalg, parkering, loppemarkeder, basarer, utleie av bygg, i tillegg til billettinntekter og deltakeravgift.

En milliard

Han sa at ordningen er rammestyrt og at den er utvidet til en milliard kroner for tre måneder.

– Den gis tilbakevirkende kraft slik at den vil gjelde fra 12. mars til 15. juni. Den treffer korpsene, breddeidrett og frivillige organisasjoner, og jeg håper dette vil være til hjelp for mange i en vanskelig situasjon, sa Raja.

– Jeg tror mange klubber og idrettslag nå får mer forutsigbarhet.

Tapte sponsorinntekter, som fotballedere har bedt om kompensasjon for, omfattes ikke av det man kan søke om å få dekket.

Totalt blir pakken for kultur, idrett og frivillighet på 1,6 milliarder kroner over tre måneder.

Mer nytt tirsdag

Regjeringen åpnet torsdag for utvidet idrettsaktivitet, og blant annet for at elitefotballen kan rulle igjen 16. juni. Kampene som da vil bli spilt for tomme tribuner omfattes ikke av tiltakspakken som nå er offentliggjort, og som gjelder perioden til 15. juni.

Raja sa at man i forbindelse med revidert statsbudsjett tirsdag vil berøre det som gjelder arrangementer etter den datoen.

