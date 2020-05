Eliteseriens første serierunder trekkes i TV-sending 16. mai

NTB Sport

Det skjer i en spesialsending på Dplay og Eurosport Norge, melder Discovery i en pressemelding.

Av hensyn til smittevern skal første del av sesongen avvikles i fire geografisk inndelte grupper. Oppsettet for de første rundene gjøres til gjenstand for trekning.

– 16. mai er tradisjonelt den store festdagen i norsk fotball, men i år blir den veldig annerledes. Vi vil likevel prøve å lage litt spenning og høytid for fotballfansen med en egen spesialsending hvor vi trekker kampoppsettet direkte, sier direktør Tine Austvoll Jensen i Discovery Networks Norway.

– Serien starter med gruppespill, med geografisk inndelte puljer, så det kommer til å bli flust av derbyoppgjør i disse rundene. Gruppene er fortsatt under arbeid, men det er klart at vi viser alle kampene på Dplay. Allerede i neste uke vil vi kunne si mer om hvilke kamper som vises på TVNorge og Eurosport Norge.

De 16 klubbene deles inn i fire regionale grupper som skal møtes innbyrdes i de seks første rundene. Dette gjøres for å unngå at klubbene reiser over hele landet, noe som ville ha økt smittefaren.

De fire lagene i hver gruppe møter hverandre hjemme og borte i de seks første serierundene. Hvordan gruppene ser ut er ennå ikke endelig bestemt.

Sendingen med trekning av oppsettet starter klokka 18.00 lørdag 16. mai. Spilleplanen for resten av sesongen fastsettes senere.

Myndighetene har gitt klarsignal for eliteseriekamper fra 16. juni. Eksakt dato for første kamp er ennå ikke bestemt.

(©NTB)