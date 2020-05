NTB Sport

Daily Mail skriver at Lewis har vært på et to uker langt treningsopphold i klubben. Det er ventet at Lewis skal inn i Arsenals U23-tropp.

George Lewis fikk to innhopp for Fram Larvik i 2. divisjon sist høst.

Lewis er født i Rwanda og startet karrieren i Tromsøs ungdomsavdeling før ferden gikk videre til Tromsdalen.

Etter at han forlot Fram Larvik har også George Lewis et treningsopphold i Ipswich bak seg.

