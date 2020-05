AGF med virtuell publikumsvegg når superligaen gjenåpner

NTB Sport

Hengekampen mellom AGF og Randers blir den første som skal spilles etter at danske myndigheter torsdag ga tommelen opp for gjenopptakelse av profesjonell fotball, men uten publikum.

Allerede fredag lanserte AGF på sitt nettsted planen som er utarbeidet i samarbeid med videoplattformen Zoom, og som skal sørge for at både spillere og TV-seere under kampen skal få se tribunene fylt med tilskuere som alle jubler og heier hjemme i sine egne stuer.

Gratis adgang

Det skal settes opp 22 store videoskjermer foran tribunene, og interesserte inviteres til å løse billett (gratis via AGFs nettsted) til disse. Det blir seksjoner både for hjemmefans, bortefans og nøytrale tilskuere, og det blir opp til den enkelte hvor man vil «sitte».

Under kampen filmes tilskuerne med webkamera mens de følger oppgjøret i eget hjem, og vises både for spillerne og for TV-seerne sammen med alle de andre som har plass på samme skjerm.

– Oppgjøret mot Randers er på mange måter en historisk kamp, for det blir den første turneringskampen i Danmark på lang tid. Det feirer vi med et historisk digitalt initiativ, og vi er stolte over å være den første klubb i verden som prøver det, sier AGF-direktør Jacob Nielsen.

Nyskapende

– Dessverre ser det ut til at vi må unnvære ekte tilskuere en god stund, og kanskje kan vi inspirere til lignende initiativ hos andre klubber, som kan få glede av dette i tiden som kommer.

Discovery, som skal overføre kampen i Danmark, vil bidra til å integrere de virtuelle tilskuerne i overføringen.

– Vår ambisjon som rettighetshaver er å trekke inn fansen så mye som mulig, og dette nyskapende initiativet gir god mening. Vi gleder oss til å innarbeide det i vår dekning av kampen, sier redaksjonssjef Søren Klæstrup.

