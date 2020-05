300 spillemillioner skal bidra i slunkne klubbkasser

NTB Sport

Norsk idrett tilgodeses med 2,86 milliarder kroner av overskuddet til Norsk Tipping for spilleåret 2019. Det er deler av disse midlene som nå raskt skal finne veien ut til slunkne klubbkasser i norsk idrett.

Av de samlede spillemidlene går rundt 1,58 milliarder kroner til idrettsanlegg, 730 millioner til organisasjonene i Norges idrettsforbund og 372 millioner til lokale aktivitetsmidler. Forsknings- og utviklingsarbeid blir tildelt ca. 34 millioner kroner, mens andre aktiviteter som antidopingarbeid tildeles rundt 145 millioner kroner.

Det er hovedparten av de lokale aktivitetsmidlene idrettspresidenten nå vil utbetale for å avhjelpe det som for mange er en anstrengt økonomisk situasjon.

– Likviditetssituasjonen er for tiden svært krevende for mange idrettslag. Norges idrettsforbund har derfor planer om at så snart vi har fått tildelingsbrev og beløp, at det umiddelbart blir iverksatt en fordeling av 80 prosent av dette beløpet, mens de resterende 20 prosent blir fordelt av idrettsrådene i løpet av høsten, sier Kjøll.

Hun lover at pengene vil bli fordelt direkte ut til idrettslagene så snart de blir overført fra Kulturdepartementet. Departementet vil også bidra til at deres del av prosessen går så raskt som mulig.

– Ved å utbetale 300 millioner kroner direkte ut til idrettslagene nå, vil dette avhjelpe den akutte økonomiske situasjonen for svært mange idrettslag, sier Kjøll.

Hun understreker samtidig at pengene som nå utbetales ikke er å anse som kompensasjon for bortfall av inntekter under koronakrisen, men en forskuttering av penger som normalt ville tilfalt idrettslagene til høsten.

Kulturminister Abid Raja har opprettet en ordning som gir idrettsarrangører anledning til å søke om kompensasjon for tapte inntekter i mars og april. De første utbetalingene fra ordningen ble gjennomført fredag.

