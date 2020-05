Regjeringen åpner idrettshallene, treningsgrupper kan økes i størrelse

NTB Sport

Det ble klart på regjeringens pressekonferanse torsdag.

Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan nå gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand. Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer skal følges.

– Idrettslagene kan starte opp igjen med mer aktivitet for barn og unge. Det er en gladnyhet for alle som elsker idrett, sa kulturminister Abid Raja.

Idrettshallene åpnes umiddelbart, men det er forbud mot bruk av garderober.

Videre heter det fra regjeringen at «idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper» kan avholdes fra og med torsdag innenfor smittevernreglene som gjelder. Totalt kan det være 50 deltakere i disse, forutsatt at det holdes én meters avstand.

Kulturministeren varsler videre at det mandag skal publiseres en veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidrett. Den skal blant annet nedfelle retningslinjer for idretter som innebærer fysisk kontakt.

– Veilederen skal legge til rette for at de på en trygg måte kan drive idretten sin på en mer normal måte enn i dag, sa statsråden torsdag.

– Det vil imidlertid ikke bli likt for alle idretter. Det (avstand) er mer krevende for bryting enn basketball. Her må idretten lage regler som passer hver enkelt idrett, fortsatte Raja.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) gleder seg også over at det nå åpnes for mer breddeidrett.

– Pasningene eller taklingene i debatten i fotballen har vært litt harde. Fotball er følelser, og følelser skaper engasjement. Det skal jeg være den første til å innrømme. Regelen om 20 personer gjelder også organiserte idrettsaktiviteter, og reglene om 50 personer gjelder idrettsarrangementer. Det vet jeg vi bli til stor glede for alle som savner fritidsaktiviteten sin eller sport på TV, sa han.

