Regjeringen åpner for breddeidretten, intens helgejobbing skal gi flere svar

Regjeringen hadde gode nyheter til breddeidretten på torsdagens pressekonferanse om gjenåpning av Norge. Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan nå gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand.

Idrettsarrangementer kan avvikles med inntil 50 personer til stede, forutsatt at det finnes en ansvarlig arrangør. Idrettshallene åpnes i tillegg umiddelbart, men det er forbud mot bruk av garderobene.

1. juni åpnes det for organisert svømming, og 15. juni gis det grønt lys for arrangementer med inntil 200 personer.

– Idrettslagene kan starte opp igjen med mer aktivitet for barn og unge. Det er en gladnyhet for alle som elsker idrett, sa kulturminister Abid Raja.

Intens jobb med veileder

Kulturministeren varsler videre at det mandag kommer en ytterligere veileder for åpningen av breddeidretten. Den skal blant annet inneholde retningslinjer for idretter som innebærer fysisk kontakt.

– Veilederen skal legge til rette for at de på en trygg måte kan drive idretten sin på en mer normal måte enn i dag, sa Raja torsdag.

Han åpnet samtidig for at det vil bli operert med ulike retningslinjer for idrettene.

– Her må idretten lage regler som passer hver enkelt idrett, fastslo kulturministeren.

Veilederen er ennå ikke klar. Et fagutvalg med representanter fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norges idrettsforbund og ulike særforbund skal sammen utarbeide den i dagene som kommer.

– Det blir et intensivt og viktig arbeid gjennom helgen for gjenåpning av breddeidretten, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Glad idrettspresident

Hun var naturlig nok tilfreds med at regjeringen torsdag åpnet for markant større aktivitet i breddeidretten enn det som har vært tilfellet de siste månedene.

– Nå blir det betydelig lettere for våre 11.000 idrettslag å komme tilbake til en mer normal drift. Lagene vil lettere få betalt for treningsavgifter, og de kan i begrenset skala starte opp inntektsbringende aktiviteter som dugnader og kiosksalg innenfor gjeldende smittevernbestemmelser, sa Kjøll.

Norges idrettsforbund har presset hardt på for at blant annet toppfotballen skulle kunne gjenoppta aktiviteten. Torsdag kom beskjeden om at normal treningsaktivitet kan gjenopptas

