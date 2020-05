Fotballstjerner prøver seg i formel 1

NTB Sport

All motorsport er satt på vent under viruspandemien, men førere og fans fyller ventetiden med simulerte løp. Hver gang det skulle vært kjørt VM-runde i Formel 1 avvikles det i stedet en virtuell utgave.

Denne gangen er Agüero, Courtois og Barcelona-spiller Arthur blant idrettsstjernene som har fått plass i startfeltet.

Charles Leclerc, Lando Norris, Alex Albon, Antonio Giovinazzi, George Russell og Nicholas Latifi er formel 1-førerne som skal delta i søndagens løp.

Agüero har fått plass i Red Bull-laget sammen med Albon, mens Courtois skal kjøre for Alfa Romeo. Golfstjernen Ian Poulter deltar for tredje gang for Renault.

Sist helg fikk tidligere rallyverdensmester Petter Solberg sjansen i den virtuelle utgaven av Nederlands Grand Prix. «Formel 1-debuten» endte med 12.-plass.

– Det var veldig moro. Jeg hadde det gøy, men det var også veldig intenst, sa han etterpå.

Underveis ble han sekundert av sønnen Oliver.

(©NTB)