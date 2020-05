Bundesliga-åpning med Haaland i derbykamp

NTB Sport

Samme dag tar Hoffenheim, med Håvard Nordtveit i stallen, imot Hertha Berlin, som har Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred i troppen.

I tillegg til de fem kampene den ettermiddagen blir det også en kveldskamp.

Tysk 1. Bundesliga returnerer etter koronakrisen med den 26. serierunden, har den tyske ligaen (DFL) bestemt. Det var den første runden som ble utsatt da sesongen ble avbrutt i mars.

Åpningen kommer som et direkte resultat av at statsminister Angela Merkel torsdag ga klarsignal til at fotballen kunne starte opp igjen for tomme tribuner i andre halvdel av mai.

17. mai blir én av to søndagskamper mellom Julian Ryersons klubb Union Berlin og serieleder Bayern München. Oppgjøret Werder Bremen mot Leverkusen avslutter serierunden mandag.

Werder Bremen er satt opp med mandagskamp fordi det var det siste laget som fikk starte opp med treninger igjen. Klubben ønsket sterkt å vente en uke til med kamper, men ble ikke hørt.

Åpningsrunden

Dette er åpningsrunden, lørdag 16/5 (15.30): Augsburg – Wolfsburg, Fortuna Düsseldorf – Paderborn, Borussia Dortmund – Schalke, Hoffenheim – Hertha Berlin, RB Leipzig – Freiburg, Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach (18.30).

Søndag 17/5: Köln – Mainz (15.30), Union Berlin – Bayern München (18.00).

Mandag 18/5: Werder Bremen – Leverkusen.

Hektisk program

Neste runde spilles helgen 22.-24. mai. Den første midtukerunden kommer 26. og 27. mai, blant annet med storkampen mellom Borussia Dortmund og Bayern München. Det blir ny midtukerunde 16. og 17. juni.

Hengekampen mellom Werder Bremen og Eintracht Frankfurt planlegges spilt 2. eller 3. juni, men ut over runden neste helg er ikke kampene endelig terminfestet.

De to siste rundene spilles alle kamper samtidig. Det skjer henholdsvis 20. og 27. juni.

Cupfinalen må trolig vente til juli, men Tysklands fotballforbund har ennå ikke lagt fram en plan for avvikling av semifinaler og finale.

