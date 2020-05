2,86 milliarder i spillemidler fordelt til idrettsformål

NTB Sport

– Spillemidler til idrettsformål er et viktig virkemiddel for å bidra til idrett, aktivitet og anlegg i Norge. Gjennom fordelingen av midler til mange forskjellige idrettsformål legger regjeringen til et godt grunnlag for virksomheten i lag og foreninger i hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en pressemelding.

Pengene fordeler seg slik:

* 1,438 milliarder til idrettsanlegg

* 372 millioner til lokale lag og foreninger

* 44 millioner til oppgradering av nasjonalanlegg

* 38 millioner til friluftslivsaktiviteter

I potten til nasjonalanlegg ligger det en økning på 25 millioner kroner fra sist år. Det er særlig planlagt større tiltak på Ullevaal stadion, i Vikingskipet og i Hafjell Alpinanlegg.

