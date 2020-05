Tidlig start for Bundesliga, DFL avverget turbulent medlemsmøte

NTB Sport

De 36 klubbene i 1. og 2. Bundesliga skulle torsdag velge mellom helgene 15.-17. mai og 22.-24. mai for å gjenoppta sesongen som på grunn av viruspandemien ble avbrutt for nesten to måneder siden. Flertallet ønsket det første alternativet, men noen klubber gikk sterkt inn for det andre.

Tyske myndigheter ga onsdag klarsignal for at seriespillet kan starte igjen i siste halvdel av mai, men overlot til ligaen (DFL) å avgjøre når første kamp spilles. Ifølge Kicker lå det an til skarpe fronter på møtet.

Erling Braut Haalands arbeidsgiver Borussia Dortmund er blant mange som har gått sterkt inn for å starte allerede om halvannen uke, fordi det da blir lettere å spille ferdig innen 30. juni og unngå forhandlinger om å forlenge utgående kontrakter.

Helt annerledes tenker klubber som Werder Bremen og Mainz. På grunn av ulike retningslinjer fra lokale myndigheter har de kommet kortere i treningsarbeidet og ønsket en uke ekstra med trening.

Ba om solidaritet

– Etter to måneders kamppause, og før en svært hektisk serieinnspurt, vil vi for å begrense skaderisikoen sterkt anbefale at vi venter til 23. mai, sa Werder Bremen-direktør Frank Baumann ifølge Kicker.

– Starter man tidligere, vil vi stille dårligere rustet enn andre, for flere andre lag har allerede i flere uker kunnet gjøre mer på treningsfeltet enn vi kan. Også med blikk på konkurransens integritet ønsker vi at seriespillet gjenopptas først når alle har hatt anledning til minst to ukers full trening.

Stefan Hofmann, som er styreleder i Mainz, sa i en uttalelse at han håper andre klubber stiller seg solidarisk med dem som har vært begrenset av lokale smittevernregler.

– For rettferdige kamper må vi sørge for at alle får anledning til to uker med ordentlig trening. Vi og Werder Bremen kan starte med dette nå, mens andre har et forsprang, sa han.

Skar gjennom

Under onsdagens videokonferanse mellom statsminister Angela Merkel og de 16 delstatsministrene ble startdato diskutert. Ministerpresidenten for Bremen ba om et vedtak om 23. mai, men flertallet ønsket start 15. mai. Kompromisset ble å la DFL bestemme.

I stedet for å la klubbene krangle, skar styret gjennom.

– Etter å ha overveid alle argumenter har DFL-styret i kveld fattet beslutningen om at seriespillet i 1. og 2. Bundesliga starter igjen fra 15. mai, står det i et rundskriv til klubbene. Det er omtalt av både Bild og Kicker.

Under torsdagens medlemsmøte kan flere detaljer rundt terminlisten bli klare.

