Spanias fotballforbund vil avslutte kvinnenes sesong, Barcelona blir mester

Caroline Graham Hansen og hennes lagvenninner i Barcelona ledet tabellen ni poeng foran fjorårsmester Atlético Madrid da serien ble avbrutt i begynnelsen av mars. Barcelona vil bli utropt til seriemester dersom RFEF-styret følger innstillingen fra onsdagens komitémøte, noe som ventelig er en formalitet.

Barcelona vant 19 av sine 21 seriekamper og spilte uavgjort to ganger. Total målscore var 86-6. Laget var også i semifinale i cupen.

Både Barcelona og Atlético Madrid får plass i neste sesongs mesterliga. De to spanske klubbene skal møtes i kvartfinale i denne sesongens mesterliga, som kan bli spilt ferdig etter sommeren.

Ingen lag kommer til å rykke ned, men de to beste i 2. divisjon rykker opp slik av kvinnenes La Liga neste sesong består av 18 lag. Den skal reduseres til 16 igjen etter sesongen 2020-21.

Ingrid Moe Wold spilte for Madrid CFF de to siste månedene før sesongen ble avbrutt og bidro til at laget endte på 13.-plass.

