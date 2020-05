OL-kvalifiseringen i ishockey er utsatt ett år

NTB Sport

Det offentliggjorde Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) onsdag på sitt nettsted. I OL-kvalifiseringen skal Norge møte Sør-Korea, Danmark og Slovenia i Hamar. Kampene skal spilles i tiden 26. til 29. august 2021.

– Jeg var forberedt på dette, og det endrer ikke satsingen min inn mot OL-kvalifisering og et eventuelt nytt OL. Jeg tenker også at det kan være til vår fordel siden vi har hjemmebane og at vi kunne blitt nødt til å spille for tomme tribuner om kvalifiseringen ble gjennomført i år, sier Patrick Thoresen til NTB.

Avgjørelsen om utsettelse ble tatt av IIHF-styret under et videomøte onsdag, etter anbefaling fra konkurranse- og koordineringskomiteen, som hadde vurdert ulike alternative tidspunkter.

NHL-spillere

– Ved å flytte kvalifiseringen til august neste år vil lagene fortsatt kunne bruke sine beste spillere, sier IIHF-president René Fasel.

Kvalifiseringen avvikles på et tidspunkt som gjør at NHL-spillere kan delta. Det ville de ikke om alternative datoer i desember i år eller februar neste år var blitt valgt.

Avgjørelsen må formelt godkjennes av IOC-styret, men det er trolig bare en formalitet.

Også de to andre kvalifiseringsturneringene er utsatt til august 2021. De skal avvikles i henholdsvis Slovakia (med vertslandet, Hviterussland, Østerrike og Polen) og Latvia (med vertslandet, Frankrike, Italia og Ungarn). De tre vinnerne kommer til OL.

Fire strake?

Norge har muligheten til å ta seg til et OL for fjerde gang på rad. Norge var med i OL igjen i Vancouver i 2010 etter å ha vært ute siden Lillehammer-OL i 1994, og deltok også i Sotsji i 2014 og Pyeongchang i 2018.

Under onsdagens styremøte godkjente IIHF-styret også et forslag om å avvikle årets kongress som videokonferanse, trolig 10. juni. Vanligvis avvikles kongressen i forbindelse med elite-VM.

