Grønt lys for oppstart i tysk fotball i mai – ligaen bestemmer dato torsdag

Statsminister Angela Merkel bekreftet opplysningene på en pressekonferanse onsdag. Tidligere på dagen hadde regjeringssjefen hatt et møte med lederne for de 16 tyske delstatene, der det ble gitt grønt lys for fotballstart så lenge det skjer i overensstemmelse med den utarbeidede smittevernprotokollen.

Ifølge Bild ble det under møtet reagert sterkt på videoen som viser Hertha Berlin-spiller Salomon Kalou bryte smittevernreglene, men dette gjorde ikke at politikerne vendte tommelen ned for ligaens plan.

Myndighetene lar det være opp til den tyske ligaen å velge dato for oppstart. Det vil skje torsdag, under et medlemsmøte for klubbene i 1. og 2. Bundesliga. Alternativene er etter alt å dømme 15. og 22. mai.

Klubbene må gjennom en karantene før de kan spille kamp, men meldinger om at karantenen skulle være av to ukers varighet viste seg ikke å holde stikk.

Samtidig er det helt klart at kampene blir spilt for tomme tribuner. Om det blir start helgen 15.-17. mai, starter ligaen igjen samme helg som den egentlig skulle vært avsluttet.

Stor jobb ligger bak

Fotballen i Tyskland har jobbet på spreng for å legge forholdene til rette for å kunne gjenoppta kampaktiviteten i midten av mai. Målet er å «begrense de økonomiske skadevirkningene» i klubbene.

Den tyske ligaforeningen (DFL) og Tysklands fotballforbund (DFB) har utarbeidet en detaljert protokoll for hvordan klubbene skal håndtere trening og kamp med strenge smittevernsregler.

Ifølge tyske medier er et titalls klubber i tysk toppfotball på konkursens rand etter to måneders kamppause. TV-inntekter fra de gjenstående kampene vil bøte noe på den situasjonen.

Tysk Bundesliga blir den første store ligaen som gjenopptas etter viruskrisen.

Storkamp straks

I Erling Braut Haalands klubb Borussia Dortmund håper man på oppstart allerede i midten av måneden. Dersom man som ventet starter med den første runden som ble utsatt, vil klubben gå rett på lokaloppgjør mot Schalke.

– Mitt store ønske er 16. mai, hvilket vil sette oss i en situasjon som gjør det mulig å fullføre sesongen før 30. juni. Det må vi klare, ellers må vi forhandle nye kontrakter, sa administrerende direktør Hans-Joachim Watzke til TV-kanalen RTL før onsdagens klarsignal fra regjeringen.

Mange spillere har kontrakter som går ut 30. juni. Dersom fotballsesongen strekkes utover den datoen, må det etter alle solemerker inngås separate avtaler rundt dette.

