Brudd for Klæbo: – Jeg skulle gjerne sett at sesongen hadde startet litt bedre

Det var på Instagram 1. mai at langrennsesset kunne fortelle at han hadde vært uheldig igjen. Denne gangen var uhellet ute da han spilte basketball.

Han fulgte opp med å fortelle om skaden på sin egen YouTube-kanal.

Da var det ikke klart om langrennsstjernen hadde pådratt seg et brudd eller ikke. Nå er den lille tvilen ryddet av veien.

– Jeg får bare innfinne meg med å måtte være litt mer forsiktig i tiden som kommer. Nå ser jeg fremover. Jeg har allerede startet oppkjøringen mot en ny sesong, selv om jeg gjerne skulle ha sett at den startet litt bedre, sier 23-åringen i en mail til NTB.

Påvirker treningen lite

Pappa og manager Haakon Klæbo sier til NTB at Klæbo var ute på skitrening onsdag, men at det vil ta tid før skaden er leget.

– Han vil måtte beregne 3-4 uker før bruddet er leget 100 prosent. Dette vil mest sannsynlig ikke påvirke treningen så veldig mye, sier Haakon Klæbo.

Uansett skulle selvsagt teamet ha vært skaden foruten.

– Jeg skulle gjerne sett at vi var dette foruten, men man kan ikke bekymre seg over ting man ikke får gjort noe med. Forhåpentligvis har Johannes lært at han bør holde på med det han er god til, og ikke drive å teste ut nye idretter, sier pappa Klæbo.

Andre gang

Det er andre gangen i løpet av tre måneder at langrennsløperen fra Trondheim har pådratt seg brudd i en finger.

Tidlig i februar ødela han en annen finger på samme hånd etter å ha slått løs på en boksemaskin. Det kostet ham blant annet verdenscuprennene i Falun.

Han var tilbake til SkiTour 2020 senere i måneden, men var ikke i slag i de første rennene. Men det tpok ikke lang tid før han var tilbake i tilnærmet godt slag og han vant etapper senere i samme tour.

