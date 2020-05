Belgiske myndigheter traff avgjørelsen, fotballsesongen er over

NTB Sport

Allerede 2. april foreslo styret i Pro League at sesongen skulle avbrytes og at Brugge er seriemester. Imidlertid er det generalforsamlingen som har makt til å fatte et slikt vedtak, og den er utsatt en rekke ganger.

Årsaken er at Uefa ikke tillater nasjonale ligaer å gi opp fullføring av sesongen om ikke minst ett av to kriterier er oppfylt: Enten at myndighetenes tiltak mot viruset gjør det umulig å avvikle fotballkamper eller at økonomiske konsekvenser av å prøve å fullføre sesongen setter klubbers eller hele ligaens videre eksistens i fare.

Onsdag kom omsider instruksen fra myndighetene, og det betyr at Genk-spiller Mats Møller Dæhli og de mange andre nordmennene i belgisk toppserie etter 35 dager i uvisshet har fått klarhet i at det ikke blir flere seriekamper denne sesongen.

Ligaen meldte at den vil respektere myndighetenes anvisning. Generalforsamlingen i Pro League, som sist ble utsatt til 15. mai, skal avgjøre opp- og nedrykk og hvilke lag som får spille europacup.

