Travveteranens guttedrøm brast i fjor – nå går den i oppfyllelse

Tirsdag ble det klart at Looking Superb er invitert til det prestisjetunge Elitloppet i Stockholm. Der ligger tre millioner kroner i potten til vinneren. Eierne var raske med å takke ja.

Samtidig fikk kuskeveteranen Blekkan, som hadde hesten i trening tidligere i karrieren, beskjeden han knapt hadde våget å håpe på. Han skal kjøre Looking Superb på Solvalla i Stockholm søndag 31. mai.

– Dette er guttedrømmen som går i oppfyllelse. Jeg gleder meg enormt til å få kuske Looking Superb i Elitloppet og kommer til å kjøre løpet i hodet utallige ganger når startlisten foreligger, sier Blekkan til Equus.

Eventyr

Etter en fantastisk periode i Frankrike har sjuårige Looking Superb blitt et hett navn på stjernehimmelen i internasjonal travsport. Hingsten står med 6,3 millioner kroner i premiepenger på kontoen og deltar på Solvalla som en av 16 deltakere.

Samtlige i startfeltet har en reell sjanse til å vinne premiesjekken på tre millioner kroner.

Blekkan skulle ha kjørt Looking Superb i Oslo Grand Prix i fjor, men da ble hesten strøket som følge av sykdom. Etter tirsdagens gladmelding sto telefonen knapt stille hos trønderen.

– Telefonen har ringt i ett kjør. Det har vært et medietrykk av en annen verden. Dette er selvfølgelig enormt morsomt for meg. Jeg trodde jeg skulle få guttedrømmen oppfylt da jeg ble spurt om å kjøre Looking Superb i Oslo Grand Prix i fjor, men da kom ikke hesten til start, sier Blekkan.

Galopperte sist

Looking Superb deltok også i fjorårets Elitlopp, men galopperte da i finalen etter en sterk kvalifisering tidligere på dagen. Nå får hesten og dens eier Kolbjørn Selmer en ny sjanse – denne gangen med Blekkan i sulkyen.

– Kolbjørn spurte meg i morgentimene i dag om jeg hadde lyst til å kjøre Looking Superb i Elitloppet. Da holdt jeg på å svare «for et dumt spørsmål, klart jeg vil!» Jeg trengte ikke betenkningstid på å svare ja, sier veteranen.

Looking Superb var nylig på start i Paralympiatravet i Göteborg. Der viste sjuåringen storform. Det gjør ham til en vinnerkandidat i Elitloppet.

Hele startfeltet til årets løp er ikke klart. Så langt er sju hester invitert. Helt utelukket er det ikke at flere norske travere kan få plass. Norskfødte Cokstile er en het kandidat.

Sikkert er det at årets publikumsfest i Stockholm er avlyst. Elitloppet går uten tilskuere.

