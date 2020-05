Reuters: Tysk fotball får klarsignal for kamper fra 15. mai

NTB Sport

Byrået viser til kilder blant nasjonale og regionale myndigheter i landet, som den siste tiden har diskutert saken forut for et videomøte onsdag der avgjørelsen skal fattes. Det skal være oppnådd enighet om å gi klarsignal til å spille kamper uten tilskuere i tråd med den protokollen tysk fotball har utarbeidet for gjennomføring av trening og kamp.

Allerede mandag fikk tysk fotball gode nyheter da Armin Laschet, ministerpresident i Nordrhein-Westfalen, uttalte at smittevernprotokollen for gjennomføring av trening og kamp har fått tverrpolitisk oppslutning blant politikerne.

Vedtak torsdag?

Også Tysklands innenriksminister Horst Seehofer har stilt seg positiv til planene for å starte sesongen igjen og betegnet kamper fra midt i mai som «plausibelt».

Statsminister Angela Merkel sa forrige uke at det på onsdagens videokonferanse vil treffes «svært klare avgjørelser» for idretten.

Ifølge bladet Kicker har den tyske ligaen (DFL) innkalt til en videokonferanse torsdag formiddag, uten å oppgi dagsorden. Om myndighetene gir tommelen opp onsdag, kan vedtak om oppstart bli fattet da.

Skal være klar

Forrige bundesligakamp ble spilt 11. mars mellom Borussia Mönchengladbach og Köln. Det er ikke avgjort om man ved oppstart skal starte med den første utsatte serierunden og spille resten av kampene i opprinnelig planlagt rekkefølge, eller om man helgen 15.-17. mai kan velge å spille kampene som var oppsatt på de dagene.

Alle tyske toppklubber har de siste dagene testet sine spillere for koronaviruset i påvente av oppstart av fellestreninger. To negative prøver kreves for deltakelse.

Det ligger an til en kort opptreningsperiode, men DFL-direktør Christian Seifert har tidligere uttalt at man vil være klar til å spille kamper så snart myndighetene tillater det.

