Mot serieoppstart for Nguen i Ungarn

Alle kamper skal spilles uten publikum, opplyste det ungarske fotballforbundet MLSZ mandag. Nguens Ferencvaros toppet tabellen, tre poeng foran Fehervar, da sesongen ble satt på vent i mars. Det er minst ti kamper igjen å spille for alle lag i serien.

– Sesongen vil fortsette med stor respekt for helsetiltakene, sier MLSZ i en uttalelse.

Spillere og alle de kommer i kontakt med vil bli testet to ganger i uka, eller før hver kamp.

I Ungarn er det registrert 352 dødsfall som følge av covid-19 og 3000 smittetilfeller. Noen av smittevernstiltakene er blitt lempet på, men ikke i hovedstaden Budapest.

Trening igjen for Elabdellaoui og Zahid

I Hellas, der Omar Elabdellaoui og Ghayas Zahid spiller for henholdsvis Olympiakos og Panathinaikos, får spillerne returnere til trening tirsdag.

Treningene må skje utendørs, i grupper på mellom seks og åtte, og underlagt strenge regler for hygiene og sosial distansering.

Hellas' visesportsminister Lefteris Avgenakis sa mandag at den greske toppserien kan komme til å gjenopptas, men at det må gjøres «steg for steg».

– Vi respekterer rådene fra helseekspertene, og prioriterer menneskeliv først, sa han, og la til at den greske superligaen vil spilles uten publikum om den starter opp igjen.

Sluttspill i juni?

I Hellas lempes det gradvis på tiltakene, etter at landet har vært så godt som nedstengt i to måneder. Det er påvist 2632 smittetilfeller i landet, og 146 dødsfall som følge av koronaviruset.

Det er ikke blitt kunngjort når de utsatte sluttspillkampene kan finne sted, men serien håper på retur 14. juni, avhengig av godkjennelse fra regjeringen.

