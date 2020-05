Lokalavis: Positive koronaprøver hos Borussia Mönchengladbach

NTB Sport

Begge de smittede skal være isolert i sine hjem, mens resten av spillerne fortsetter trening i små grupper med sosial distanse.

Klubben har ikke bekreftet meldingen, men viser til at resultatene fra den andre testen av spillere og støtteapparat, som ble gjennomført mandag, ennå ikke foreligger.

Dessuten sendte den tyske ligaen (DFL) søndag en oppfordring til alle klubbene i 1. og 2. Bundesliga om ikke selv å gå ut med testresultater, men la ligaen ta seg av det. Mandag meldte DFL at 10 av 1724 gjennomførte virustester har vært positive.

Allerede før helgen ble det kjent at to spillere og en fysioterapeut hos Köln har testet positivt og er isolert i sine hjem. Som for Gladbach har lokale helsemyndigheter bestemt at ingen av de andre spillerne trenger å settes i karantene fordi det er praktisert sosial distanse.

Tirsdag meldte 2.-divisjonsklubben Erzgebirge Aue at den har sendt hele stallen i karantene, i første omgang fram til torsdag, etter at en person i klubbens støtteapparat fikk påvist smitte.

Det skal ha vært en positiv prøve også hos Dynamo Dresden, men det er ikke kjent hvor de tre siste positive prøvene er avgitt. En spiller hos Stuttgart, som ble sendt i karantene da den første testen ikke var entydig negativ, har siden avgitt ny negativ test.

Spillere må avgi to negative tester på rad for å få delta på fellestrening eller kamp. Tysk fotball håper at myndighetene onsdag vil gi klarsignal for oppstart av disse aktivitetene.

(©NTB)