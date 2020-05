Eibars spillere og trenere frykter smitte

NTB Sport

– Vi er redde for å starte med aktivitet der vi ikke vil være i stand til å overholde den første anbefalingen fra alle helseeksperter, nemlig fysisk distanse, står det i en felles erklæring fra spillere og trenere i den baskiske klubben.

– Vi er bekymret for at vi ved å gjøre det vi elsker mest kan bli smittet selv, deretter smitte våre familier og venner og bidra til en ny oppblomstring av epidemien, med de forferdelige konsekvenser dette vil medføre for befolkningen.

Klubbledelsen har avslått å kommentere utspillet, men gjorde det klart at ukas treninger vil bli gjennomført som planlagt.

– Tryggere enn å gå i butikken

– Selvsagt forstår vi at folk har ulike følelser, og at frykt er blant disse, heter det i en uttalelse fra ligaen.

– Vi opplever tider verden ikke har sett før, men vi treffer mange tiltak for å sørge for trygg og kontrollert gjenopptakelse av fotballaktivitet. Å spille fotball kommer til å være tryggere enn å gå i dagligvarebutikken eller apoteket, fortsetter La Liga.

Eibar-spillerne innleder sin erklæring med at de savner fotballen.

– Vi brenner for fotball, og ingenting begeistrer oss mer enn å kunne spille kamper og glede publikum. Uten fotball føler vi oss tomme, slik tribunene dessverre vil være i tiden som kommer. Uten tilhengerne mister fotballen sin essens, skriver de.

Privilegerte

– Som store deler av samfunnet er vi opptatt av helsesituasjonen. Millioner av arbeidere har vendt tilbake til sine jobber med mindre oppmerksomhet og mindre medisinsk oppfølging enn oss. Det er ikke rettferdig, og vi vet at vi er privilegerte, men likevel er vi redde.

Det er ikke fastsatt noen dato for oppstart av kamper i Spania, men myndighetene har åpnet for at individuell trening kan gjenopptas denne uken, etter at spillerne har vært testet for viruset. Det skal praktiseres sosial distanse på treningsfeltet. Tanken er å spille kamper igjen en gang i juni, uten tilskuere.

Eibar var på 16.-plass, et par poeng foran nedrykksplass, da sesongen ble avbrutt i mars.

(©NTB)