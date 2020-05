Britisk minister: – Premier League-kamper vil løfte nasjonen

NTB Sport

Den engelske eliteserien jobber med planer om å starte treningsaktivitet igjen så snart myndighetene letter på restriksjonene, og man sikter mot å spille kamper fra 12. juni.

Fotballen har vært satt på vent siden 13. mars, og det er 92 seriekamper igjen å spille i Premier League.

Noen mener at planene om å starte opp igjen er forhastet i et land som nå har det nest høyeste dødstall i viruspandemien etter USA. I Frankrike og Nederland har man allerede gitt opp å spille sesongen ferdig.

Raab ser imidlertid med blide øyne på den engelske eliteseriens «Project Restart».

– Jeg mener at det vil løfte stemningen i nasjonen. Folk ønsker at folk skal komme tilbake til jobbene sine, at barna skal komme tilbake til skolen, men de ønsker også å se idrett igjen, sa Raab på den daglige pressekonferansen om virussituasjonen.

– Jeg vet at myndighetene har hatt konstruktive møter med idrettsorganisasjoner for å planlegge hvordan utøvere kan gjenoppta trening under trygge forhold.

Raab understreket at idrett kan gjenopptas bare når forutsetningene er oppfylt.

– Jeg kan fortelle at kulturministeren har arbeidet med en plan for å avvikle idrett uten tilskuere når vi kommer til fase to i gjenåpningen av samfunnet, sa han.

– Nøkkelpoenget er at vi bare kan gjøre det når de medisinske og vitenskapelige rådgiverne mener at det kan gjøres trygt og bærekraftig, men det er noe vi aktivt vurderer.

