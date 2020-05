Ti positive virustester i tysk fotball

NTB Sport

Den tyske fotballigaen (DFL) offentliggjorde mandag resultatene av testene som er gjort blant de 36 klubbene. Det foreligger derimot ikke opplysninger om hvilke klubber eller personer som er smittet.

De ti med positiv test er alle satt i karantene.

Fredag kom nyheten om at to spillere og en fysioterapeut i Köln hadde testet positivt på koronaviruset. De smittede er Ismail Jakobs, Niklas Hauptmann og fysioterapeut Daniel Schütz. Alle tre er symptomfri, men de er sendt i hjemmekarantene i 14 dager.

Lokale helsemyndigheter har kommet til at Köln har praktisert sosial distanse i tilstrekkelig grad til at resten av troppen kan fortsette trening i små grupper slik tyske klubber har hatt anledning til de siste ukene. Mandagens testresultater, som ble offentliggjort på klubbens nettsted, beroliget dem som fryktet at smitten hadde bredt seg videre i troppen.

Testing av spillere er en viktig del av protokollen som skal følges i forbindelse med oppstart av gruppetrening og etter hvert kamper. Ligaen håper at tyske myndigheter onsdag gir klarsignal for planen. Bare spillere som har testet negativt to ganger kan delta.

Borussia Dortmund, Freiburg, Hertha Berlin, Leverkusen, Schalke, Union Berlin og Werder Bremen har alle meldt om utelukkende negative prøver i første testrunde, og Eintracht Frankfurt meldte allerede lørdag at samtlige har testet negativt to ganger.

Bare for tre klubber er utfallet fortsatt uklart. Augsburg startet testingen senere enn de andre og har ennå ikke fått resultater, mens Borussia Mönchengladbach og RB Leipzig ikke vil uttale seg om resultatene før begge tester er gjennomført.

