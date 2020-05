Svømme-VM utsettes til 2022

NTB Sport

Det opplyser Det internasjonale svømmeforbundet (Fina) på sitt nettsted.

Mesterskapet skulle opprinnelig blitt arrangert fra 16. juli til 1. august neste år. De nye datoene er 13.-29. mai 2022.

– Etter å ha snakket med og fått tilbakemelding fra de relevante parter, er vi ikke i tvil om at denne beslutningen vil gi de beste betingelser for alle deltakerne i mesterskapet, uttaler Fina-president Julio C. Maglione.

I slutten av mars ble sommer-OL i Tokyo utsatt i et år fra juli/august i år til 2021. Da ble det raskt tydelig at andre planlagte mesterskap på sensommeren 2021, som friidretts-VM og svømme-VM, måtte utsettes.

Bakgrunnen for OL-utsettelsen er koronapandemien og dens konsekvenser.

– Vi ser fram til å se de beste vannsportsutøverne fra hele verden konkurrere i Fukuoka. På et tidspunkt med stor usikkerhet håper Fina at kunngjøringen av disse datoene vil gi noe klarhet i planleggingen for de involverte, sier Maglione.

