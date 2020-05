Medisinsk ekspertise om virustesting i La Liga: – Etisk og juridisk problem

NTB Sport

Medisinske eksperter stiller nå spørsmål ved de mulige samfunnsmessige konsekvensene av planene om å gjennomføre et storstilt virustestregime for å få avviklet kampene som gjenstår av den spanske fotballsesongen.

Fernando Rodriguez Artalejo, professor i folkehelse og preventiv medisin ved universitet i Madrid, lanserer sine bekymringer i et intervju med avisen El Pais mandag.

– Spania har kapasitet til å gjennomføre 50.000 tester daglig, men i lys av at restriksjonene rundt nedstengningen av samfunnet nå lettes på, kan lett 50.000 personer daglig ha symptomer som tilsier at de bør testes, sier han.

– Å bruke tester på helt friske fotballspillere skaper et etisk og juridisk problem, tilføyer professoren.

Må ha analysehjelp

Testene spansk fotball skal bruke til å avdekke om en spiller er smittet med koronaviruset er kjøpt privat, men klubbene er fortsatt avhengig av analysehjelp fra spesialiserte laboratorier.

Arbeidet ved de aktuelle laboratoriene styres i øyeblikket av landets helsemyndigheter.

Helseeksperter peker også på at det utgjør et problem at den spanske ligaledelsen håper å gjennomføre kamper hver tredje dag for å komme gjennom alle de 11 gjenværende serierundene.

Luis Cereijo, idrettsforsker og professor i biovitenskap, ser med skepsis på situasjonen overfor El Pais.

– For å være sikker på at en smittet spiller tester positivt, må du vente i minst en uke etter at virusinfeksjonen oppstår, sier han.

Falske negative

Cereijo peker på at en virustest kan komme ut med negativt resultat de første dagene etter at personen er smittet.

– Dersom man oppdager at en spiller som har testet positivt på viruset også kan ha smittet lagkamerater, er det fortsatt mulig at hele laget tester falskt negativt etter tre dager, sier idrettsforskeren.

Det er ikke kjent når den spanske ligaen kan gjenoppta kampaktiviteten, men det jobbes på spreng fra alle involverte for å redde sesongen.

