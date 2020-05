Avgjørelse om sesongslutt i belgisk fotball utsatt igjen

NTB Sport

Det betyr at Genk-spiller Mats Møller Dæhli og de mange andre nordmennene i belgisk toppserie må vente videre på beskjed om hvorvidt sesongen deres er over.

Allerede 2. april anbefalte styret i ligaen at serien ikke skal spilles ferdig. Det er generalforsamlingen som skal fatte det endelige vedtaket, men sterke innvendinger fra Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har ført til at avgjørelsen er utsatt flere ganger.

27. april ble det avholdt en generalforsamling, men der ble man enige om å utsette vedtaket i påvente av klare retningslinjer fra belgiske myndigheter. Det ble innkalt til ny generalforsamling mandag 4. mai, men den er nå utsatt til 15. mai.

Årsaken er at belgiske myndigheter fortsatt ikke har vedtatt tiltak som utelukker at sesongen kan fullføres. Uefa har åpnet for at nasjonale serier kan avbrytes på grunn av viruskrisen, men har gjort det klart at det kan gjøres bare om minst ett av to kriterier oppfylles: Enten at myndighetenes tiltak mot viruset gjør det umulig å avvikle fotballkamper eller at økonomiske konsekvenser av å prøve å fullføre sesongen setter klubbers eller hele ligaens videre eksistens i fare.

I Nederland og Frankrike har myndighetene fattet beslutninger som gjør at det ikke kan spilles fotballkamper selv for tomme tribuner, og seriespillet i disse landene er følgelig avsluttet.

I Frankrike er Paris Saint-Germain kåret til seriemester, mens det i Nederland ikke ble kåret noen vinner. I Belgia foreslo Pro League-styret allerede 2. april at Brugge utropes til seriemester, men tidligst 15. mai kommer beskjeden om det blir slik.

