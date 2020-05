Stuttgart-spiller i karantene etter uklart testresultat

NTB Sport

Ifølge en kort uttalelse på Stuttgarts nettsted var ikke prøven positiv, men den var heller ikke entydig negativ, og dermed behandles spilleren som om han hadde fått påvist virussmitte.

Han er satt i hjemmekarantene, der han vil bli testet igjen.

Alle de tyske fotballklubbene er i ferd med å teste sine spillere og samtlige i støtteapparatet. To negative tester er en betingelse for å være med når klubbene skal gjenoppta full trening og etter hvert spille kamper.

En rekke klubber har rapportert at første prøve var negativ for samtlige, men Köln meldte fredag at to spillere og en fysioterapeut testet positivt. De er i likhet med Stuttgart-spilleren symptomfri, men de er også satt i hjemmekarantene. Ingen av spillerne er navngitt.

