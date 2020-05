Köln-spiller kritisk etter covid-19-funn

NTB Sport

Det skal være snakk om to spillere og en fysioterapeut. – Dette er nesten litt bisart, sa han til VTM på spørsmål om hva han synes om at bare de tre ble satt i karantene.

– Fysioterapeuten er mannen som behandlet meg og andre spillere forrige uke. Og jeg var med i en gruppe med en av de syke spillerne i styrkerommet. Det er ikke gunstig at andre i spillertroppen har vært i kontakt med disse.

Verstraete har en kjæreste som har hatt hjertesykdom og dermed er i en klar risikogruppe for tiden.

Resten av Kölns spillertropp trener videre i mindre grupper. Det kan være at Bundesliga starter opp med kamper for tomme tribuner allerede 23., mai. Onsdag skal det holdes et møte der regjeringen og fotballmyndigheter vil diskutere veien videre.

Verstraete kaller ideen om en rask oppstart med kamper som «naiv».

Hele Kölns tropp skal testet for covid-19-smitte igjen mandag.

