Tysk fotballklubb trener tross tre positive virustester

Lørdag rykket klubblege Paul Klein ut og understreket at de øvrige spillerne og støtteapparatet ikke rammes av noen karanteneregler som følge av de positive testene.

Det var fredag kveld at Köln-ledelsen bekreftet at tre personer, angivelig to spillere og en fysioterapeut, har testet positivt på covid-19. Testene ble gjennomført en dag i forveien.

– Vi har ingen spesialregler. Det er ikke riktig at alle ville bli satt i karantene dersom man hadde hatt en tilsvarende situasjon i et annet firma, sier klubblege Klein til Kölns nettsider.

De tre smittede personene er nå satt i karantene. De er alle satt i kontakt med helsemyndighetene.

Alle som har vært i direkte kontakt med dem må også i karantene, men de øvrige Köln-spillerne kan trene videre som følge av at klubben har gjennomført sine treninger i små grupper og innenfor de anbefalte retningslinjene rundt sosial distansering.

