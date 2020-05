Spanias statsminister: – Fotballen avgjør om La Liga spilles ferdig

NTB Sport

– Det blir ligaen og fotballforbundet som treffer beslutningen. Vi har begynt å tillate individuell trening for lagidrettene, sier Sanchez ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– La oss håpe at det snart kan spilles kamper igjen, men vi kommer nok til å måtte se dem på TV en stund før vi kan se dem på stadion igjen.

Det har ikke vært spilt fotball i Spania siden 12. mars på grunn av viruspandemien, og det har kommet motstridende signaler fra politisk hold om muligheten for å fullføre sesongen. Nylig sa helseminister Salvador Illa at man ikke må vente at det spilles toppfotball i landet før sommeren.

Mange tolket som om han avviste at sesongen spilles ferdig, men han presiserte ikke hva han mente med «før sommeren».

Siden har det kommet mer optimistiske toner fra idrettsminister Irene Lozano og nå fra statsministeren. At han sier det blir opp til fotballens organer må tolkes som et signal om at vedtak fra myndighetene ikke vil gjøre det umulig, slik man opplevde i Nederland og Frankrike.

Gode nyheter

Det åpnes for individuell trening fra kommende uke og trening i mindre grupper fra 11. mai, med opptrapping til full trening. Ligasjef Javier Tebas har tidligere sagt at 28.-29. mai, 6.-7. juni og 28.-29. juni er alternative helger for de første kampene.

– Jeg er ikke i posisjon til så mye som å anslå når den første kampen kan spilles, men i europeisk sammenheng er det flotte nyheter at vi kan åpne for trening igjen, sa Lozano fredag i et videointervju med avisen AS.

Lozano er leder for Spanias idrettsråd, som i praksis er idrettsdepartementet. Hun sa at hun setter pris på at ligaen og fotballforbundet har funnet sammen i forsøket på å finne løsninger på utfordringene viruspandemien påfører fotballen.

– I andre europeiske land har manglende enighet mellom forbund og klubber lagt hindre i veien for gjenopptakelse av fotballen, sa hun.

Testing

Som i andre land har det vært planlagt utstrakt testing av spillerne på veien tilbake til trenings- og kampaktivitet. Helsedepartementet gikk torsdag med på å gjøre tester tilgjengelige for bruk av fotballspillere fra mandag, og klubbene kan gjenoppta trening 48 timer etter at spillerne er testet.

Testingen har vært omdiskutert. Mange mener at fotballspillere ikke kan prioriteres så lenge det er begrenset antall tester og helsearbeider og utsatte grupper trenger det mer.

Lozano stilte overfor AS spørsmål ved hvor omfattende testingen trenger å være.

– Protokollen som er utarbeidet foreskriver testing når det er medisinsk påkrevet, sa hun.

– Klubblegene vil få ansvar for å avgjøre dette. Slik gjøres det i andre bedrifter i samfunnet.

