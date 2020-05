Solbakken må gjøre pausepraten utendørs

NTB Sport

Det framgår av protokollen på 55 sider med regler for trening og kamp som er utarbeidet av Divisionsforeningen med tanke på oppstart av fotballaktivitet igjen etter viruskrisen. Danskene håper at seriefotballen ruller igjen i slutten av måneden.

Formålet med reglene er å kontrollere og minimere risikoen for smitte blant spillerne og andre involverte når superligasesongen skal fullføres.

– I pausen anbefales at det for hvert lag reserveres et isolert område utendørs, der sikkerhetsavstanden kan opprettholdes, står det i protokollen.

– Det betyr at garderobene ikke skal benyttes. Heldigvis er vi på vei inn i en tid med værforhold som gjør det mulig å gjøre dette under åpen himmel, men det blir opp til hver enkelt klubb om det skjer på tribunen eller et annet sted, sier ligaforeningens direktør Claus Thomsen.

Fem faser

Protokollen har regler for fem ulike faser. I øyeblikket er superligaklubbene i fase 2, hvor det er en rekke begrensninger både på og utenfor banen og hvor det trenes i mindre grupper.

I fase 3 får spillerne trene som normalt, men med begrensninger utenfor banen. I fase 4 kan det spilles kamper igjen, men fortsatt med begrensninger utenfor banen. I fase 5 kan trening og kamp avvikles uten begrensninger.

Når kampene tar til igjen, blir det uten tilskuere, og spillerne skal så vidt mulig selv kjøre til trening og kamp. Det betyr ikke at det blir en bilkaravane til hver bortekamp.

– Det vil nok bli brukt buss, men kanskje flere enn vanlig, sier Thomsen.

Hver superligaklubb har utarbeidet en plan for hvilke funksjoner som må ivaretas under kamp og hvor de ulike personalgruppene kan oppholde seg. Hver arena deles inn i soner med adgangskontroll. Enkelte soner kan forbeholdes grupper som for eksempel ambulansepersonell eller ballhentere.

Det er også regler for alt fra treningsutstyr og måltider til toalettfasiliteter.

Internasjonalt samarbeid

Protokollen er utarbeidet i samarbeid med andre land der man også forbereder gjenopptakelse av fotballaktivitet.

– Vi sparer mye på å samarbeide på tvers av grensene. Vi har utarbeidet dette i samarbeid med Tyskland, Spania, Sveits, Østerrike og andre land som har behov for lignende protokoller, men alt tilpasses forholdene i landet det gjelder, sier Thomsen.

Danske helsemyndigheter har utarbeidet en risikovurdering for smittespredning ved ulike aktiviteter, som skal veilede myndighetene ved beslutninger om gjenåpning av samfunnet. Der er idrettsaktiviteter med fysisk kontakt, som fotball, plassert i kategorien «høy» risiko. Thomsen mener at fotballen med sin protokoll tvert imot hører hjemme i kategorien «lav» risiko.

– Medisinsk ekspertise har vært med hele veien, og det vi planlegger er en helt annen verden enn det som omtales i rapporten. Den beskjeftiger seg med idrett i ukontrollerte rom. Vi kan skape kontrollerte rom for meget få mennesker, og med vår protokoll kontrollerer vi ytre omstendigheter på en måte som ikke er mulig i alminnelig idrett, sier direktøren i Divisionsforeningen.

