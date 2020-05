India vil gi gass for å bli OL-arrangør

NTB Sport

Det bekrefter sjefen for den indiske OL-komiteen, Narinder Batra, i et intervju med det franske nyhetsbyrået AFP.

India sto som arrangør for Samveldelekene for ti år siden. Nå er ambisjonene lagt enda høyere.

– Vi er seriøst og definitivt interessert i ungdoms-OL i 2026 og OL i 2032, sier OL-sjef Batra.

India har allerede uttrykt sin interesse for arrangementene i et brev til Den internasjonal olympiske komité (IOC). Samtidig meldes det at også Thailand, Russland og Colombia skal være på banen med tanke på ungdoms-OL om seks år.

Queensland i Australia, Shanghai og et mulig samarbeid mellom Seoul og Pyongyang skal vurdere å søke om OL i 2032.

Indiske idrettsmyndigheter er samtidig klare på at viruspandemien må være tilbakelagt før man girer om i kampen om arrangementene.

(©NTB)